«أوبك» تلمح إلى استمرار خفض الإنتاج.. والنفط يتراجع

المصدر: لندن - رويترز

خفضت أوبك أمس توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات المبرم مع روسيا وغيرها من حلفاء المنظمة لما بعد النصف الأول من 2019.

وقالت إن الطلب على نفطها في 2019 سيصل في المتوسط إلى 30.46 مليون برميل يومياً، بما يقل 130 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ذروة 2019 عند 68.14 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 67.47 دولاراً خلال الجلسة لتسجل انخفاضاً قدره ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة عن إغلاق الأربعاء. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.11 دولاراً للبرميل، بانخفاض 15 سنتاً أو 0.26%.