سهم «فيسبوك» يهبط 2 %

المصدر: دبي ولندن - وكالات

تراجع سهم «فيسبوك» بأكثر من 2% خلال جلسة، أمس، بعد أن تعرضت تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة إلى توقف مؤقت بالأمس دام بضع ساعات.

وكان مستخدمو فيسبوك حول العالم أبلغوا بالأمس عن مشاكل في تسجيل الدخول لحساباتهم أو نشر مشاركات عبر الموقع، كما واجهوا المشاكل نفسها في تطبيقي «واتساب» و«إنستغرام».

ولم توفر الشركة الأمريكية المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير أيّ أسباب حول المشاكل التي واجهها المستخدمون، لكنها أفادت بأنها على دراية بالأداء السلبي للخدمة في بعض المناطق.

وقام الموقع الرسمي لتطبيق إنستغرام على «تويتر» بالتغريد مؤكداً عودة خدماته في حين لم تقدم شركة «فيسبوك» تحديثات بشأن الوضع.

وكانت «فيسبوك» قد قالت في بيان على موقع «تويتر»، إن سبب انقطاع الميزات في الموقع يعود إلى إجراء «صيانة ضرورية» في الموقع، وأنه سيتم إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن. وعادت الخدمة صباح أمس إلى «فيسبوك»، فيما ذكر موقع إنستغرام، أن التطبيق عاد للعمل بشكل اعتيادي.