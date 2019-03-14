ترامب يهدد الاتحاد الاوروبي بعواقب اقتصادية خطيرة

المصدر: وكالات

هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس الاتحاد الأوروبي بعواقب اقتصادية "خطيرة" إذا لم يتفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال "إذا لم يجروا محادثات معنا، سنتخذ تدابير ستكون خطيرة من الناحية الاقتصادية. وسنفرض رسوماً جمركية على العديد من المنتجات التي تدخل" الولايات المتحدة. واضاف ان "الاتحاد الأوروبي يعاملنا بشكل غير عادل للغاية".

وتابع ان عدم التفاوض سيدفع واشنطن الى "اتخاذ اجراءات ستكون جيدة للولايات المتحدة".

وعجز أعضاء البرلمان الأوروبي في وقت سابق الخميس عن تبني موقف مشترك إزاء التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة ومنيت بذلك المفوضية الأوروبية بهزيمة في الملف الحساس.

ورفض البرلمان الأوروبي "التقرير حول معرفة إن كان يجب التوصية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة" لكن "ليس هناك أي موقف من البرلمان الأوروبي في هذا الخصوص" كما قال مكتبه الاعلامي بعد التصويت.