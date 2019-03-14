«بوينغ» تفقد 26.6 مليار دولار من قيمتها السوقية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

فقدت شركة بوينغ الأمريكية لإنتاج الطائرات التجارية 26.6 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ سقوط طائرتها 737 ماكس الأحد الماضي، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي الأمريكية».

وتراجعت قيمة أسهم بوينغ 11% من 422.54 دولاراً الجمعة الماضي إلى 375.41 دولاراً يوم الثلاثاء. واستعادت أسهم الشركة 1% من قيمتها خلال التعاملات أمس.

وخفض صندوق إدوارد جونز أسهم بوينغ إلى الاحتفاظ بها بدلاً من الشراء، مشيراً إلى إمكانية تأخر طلبات الشراء من الشركة.

وجاءت كارثة سقوط طائرة بوينغ من أديس أبابا إلى نيروبي التي راح ضحيتها 157 قتيلاً، بعد 5 أشهر من سقوط طائرة من نفنس الطراز «بوينغ 7373 ماكس8» في أندونيسيا، وأسفر الحادث عن مقتل 189 شخصاً. ولا يزال سبب حادث سقوط الطائرة في إثيوبيا قيد البحث والتحقيق، وأوقفت كثير من البلدان، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، استخدام تلك الطائرة التي لا تزال تعمل في الولايات المتحدة.