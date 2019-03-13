ترامب يعلن منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و 9 من التحليق



أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و 9 من التحليق بعد سقوط الطائرة الاثيوبية.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت في وقت سابق سقوط طائرة ركاب تابعة لها بينما كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا وأضافت أن الطائرة كانت من طراز بوينغ 737-800 ماكس.

وأقلعت الطائرة من مطار بولي في أديس أبابا الساعة 8.38 صباحا بالتوقيت المحلي قبل أن تفقد الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك بدقائق الساعة 8.44 صباحا.

وانتفضت دول العالم و أغلقت مجالها الجوي وعلقت شركات الطيران استخدام بوينغ ماكس 8، وسط مخاوف من تكرار حادثتي تحطم راح ضحيتهما مئات الضحايا في غضون أشهر قليلة، إذ توفي 346 راكبا في حادثتي تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية وطائرة في إندونيسيا في أكتوبر 2018.

وهناك حوالي 350 طائرة بوينغ 737 من طرز ماكس 8 تعمل لدى 54 شركة طيران.