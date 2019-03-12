الطيران المدني الكويتي يعلِّق تشغيل وعبور طائرات بوينغ 737 ماكس 8

المصدر: كونا

أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة الیوم الثلاثاء تعلیق تشغیل وعبور الطائرات من طرازبوینغ (737 ماكس - 8 )حتى إشعار آخر وذلك بعد یومین على حادث تحطم طائرة من ھذا الطراز في إثیوبیا.

وقالت (الطیران المدني) في بیان صحفي إنه تم تعلیق تشغیل الطائرات من طراز (737 ماكس - 8 ) في جمیع الرحلات إضافة إلى رحلات العبور "حتى إشعار آخر".

يذكر أن طائرة من طراز (بوینغ 737- 8 )تحطمت قرب بلدة (بیشوفتو) الواقعة على بعد 62 كیلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإثیوبیة أدیس أبابا وذلك بعد ست دقائق من إقلاعھا من مطار بولیھ الدولي في اتجاه العاصمة الكینیة نیروبي.

وأدى ھذا الحادث إلى مصرع 157 شخصا كانوا على متن الطائرة فیما تحطمت طائرة مماثلة تابعة لشركة (لایون) الإندونیسیة للطیران في أكتوبر من العام الماضي ما أدى إلى مصرع نحو 189 شخصا.

وتعتبر طائرات (737 ماكس 8 )من أحدث طائرات الركاب لشركة (بوینغ) وأكثرھا تطورا لكن الشركة تعرضت لانتقادات عدیدة لاحتمال وجود اعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017) .