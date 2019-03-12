أمريكا تقود نمو النفط حتى 2024

المصدر: لندن - رويترز

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستقود نمو إمدادات النفط العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستضيف أربعة ملايين برميل يومياً أخرى إلى إنتاج البلاد المزدهر بالفعل.وذكرت الوكالة في توقعاتها لخمس سنوات «توقع نمو كبير أيضاً لدى منتجين آخرين من خارج أوبك، من بينهم البرازيل والنرويج والمنتج الجديد جيانا».

وأضافت «بنهاية فترة التوقعات (2024)، ستتخطى صادرات النفط من الولايات المتحدة روسيا وتكون قاب قوسين أو أدنى من السعودية، مما يوفر تنوعاً أكبر في الإمدادات». وقالت إن العراق سيعزز مكانته بين أكبر المنتجين.