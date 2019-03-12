رئيس الاحتياطي الفيدرالي: ترامب لا يستطيع إقالتي

المصدر: واشنطن - وكالات

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، إنّ الرئيس الأمريكي لا يُمكنه إقالته من منصبه. وأوضح باول في مقابلة تليفزيونية أنّ «القانون واضح، لديّ ولاية مدّتها أربع سنوات، وإنّني أعتزم أن أؤدّيها بالكامل».

ورفض باول انتقاد ترامب أو الكلام عن المحادثات الخاصّة بينهما، قائلاً إنّه «لن يكون مناسباً» بالنسبة إليه أن يفعل ذلك. وأشار إلى أنّ وتيرة النموّ يجب أن تتباطأ هذا العام، لكنّه استبعد خطر الركود في الوقت الحالي.

وقال إن المجلس «لا يشعر بأي عجلة» لتغيير مستوى أسعار الفائدة من جديد.