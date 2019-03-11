المزروعي: الإمارات مستمرة في خفض الإنتاج حتى توازن سوق النفط

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن الإمارات ستستمر في دعم اتفاق خفض الإنتاج التطوعي لدول منظمة «أوبك» والتحالف من خارجها عن طريق الالتزام التام بحصتها إلى أن تصل بالسوق إلى التوازن المنشود.

وأضاف في تغريدة له أمس على «تويتر»: «التزاماً باتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك وتحالف الدول من خارجها، أتى التزام دولة الإمارات بحصتها في الخفض لشهر فبراير بنسبة قد تتجاوز حصتها لحرصها على الوصول إلى اتزان واستقرار سوق النفط العالمي بأسرع وقت ممكن».

ومن جانبه، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام، ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل.

وتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط نحو 15 مليون برميل يومياً.

وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل: «الأسعار الحالية للنفط جيدة للمنتجين والمستهلكين، حيث إن الدول المستهلكة ترى أن سعر ما بين 60 و70 دولاراً يعتبر سعراً جيداً ومناسباً للجميع».