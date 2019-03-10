«دويتشه بنك» يوافق على مباحثات اندماج مع «كومرتس بنك»

المصدر: فرانكفورت - رويترز

قال مصدر مطلع لرويترز أمس إن مجلس إدارة دويتشه بنك قرر عقد مباحثات مع كومرتس بنك المنافس لاختبار جدوى عملية دمج. وأكد المصدر، الذي تحدث بعد أن طلب عدم نشر اسمه، المعلومات التي نشرتها في وقت سابق صحيفة بيلد أم زونتاج. وقال المصدر إن المباحثات في مراحل مبكرة للغاية وقد تفشل.

وأحجم متحدث باسم دويتشه بنك ومتحدثة باسم كومرتس بنك عن التعليق.

وهناك تكهنات منذ شهور حول اندماج محتمل بين أكبر مصرفين مدرجين في ألمانيا. وزادت تلك التكهنات في وجود وزير المالية أولف شولتز الذي كان حديثه منصباً على بنوك قوية.

وواجه المصرفان صعوبات للعودة إلى الربحية المستدامة منذ الأزمة المالية العالمية. وتستحوذ الحكومة على حصة تزيد على 15% في كومرتس بنك بعد تقديم إنقاذ مالي.