إجراءات صينية للحفاظ على نمو تجاري مستقر

المصدر: بكين - د ب أ

قال وزير التجارة الصيني تشونج شان، أمس، إن بكين ستتخذ سلسلة من الإجراءات للحفاظ على نمو تجاري مستقر العام الحالي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، عن تشونج قوله، إن وزارة التجارة ستنفذ مجموعة من سياسات وإجراءات تيسير التجارة، من حيث تأمين ائتمان الصادرات والتمويل وغيرها، لتخفيف الأعباء على شركات التجارة الخارجية وزيادة كفاءتها.

وتابع تشونج أنه سيتم أيضاً تكثيف الجهود في تحسين بيئة الأعمال، لتعزيز ثقة الشركات، مضيفاً أن بلاده ستعزز التعاون الدولي، عبر مبادرة الحزام والطريق.

وقال تشونج إن تجارة الصين ضخمة الحجم بشكل عام، غير أن قدرتها التنافسية ليست كافية، مضيفاً أن الوزارة ستشجع صادرات المنتجات ذات التقنية العالية والجودة العالية وذات القيمة المضافة.