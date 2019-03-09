أسعار النفط تهبط بعد تحذيرات «المركزي» الأوروبي

هبطت أسعار النفط وسط إشارات على مخاطر على الاقتصاد العالمي بعد أن حذر البنك المركزي الأوروبي من استمرار الضعف، فيما أظهرت بيانات جديدة أن صادرات الصين ووارداتها هبطت الشهر الماضي.

وفي ظل تضرر الأسواق أيضا من زيادة الإمدادات الأمريكية، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 64.40 دولاراً للبرميل، بانخفاض قدره 1.9 دولار، أو ما يعادل 2.87%، عن التسوية السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 172 سنتاً، أو ما يعادل3%، إلى 54.94 دولاراً للبرميل.

ويأتي الضعف الاقتصادي في أوروبا في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو في آسيا أيضا. وفيما يتعلق بالمعروض، تتلقى الأسعار دعماً هذا العام من تخفيضات في الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). لكن هذه الجهود تقوضها زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام، والذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 12.1 مليون برميل يومياً. سنغافورة- رويترز