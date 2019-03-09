نمو الأجور بالولايات المتحدة

المصدر: واشنطن- وكالات

شهد متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة أسرع وتيرة نمو منذ عام 2009 خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن متوسط الأجور في الولايات المتحدة في الساعة زاد بنسبة 3.4% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير الماضي مقابل 3.2% المسجلة في الفترة المماثلة المنتهية في يناير السابق له.

وتعتبر وتيرة زيادة أجور العمل الأمريكي خلال فبراير الماضي هي الأكبر منذ نهاية فترة الكساد الاقتصادي في عام 2009.

أما على أساس شهري، فارتفع متوسط أجور العاملين في الساعة بمقدار 11 سنتاً أو ما يعادل 0.4% ليصل إلى 27.66 دولاراً ومقارنة مع زيادة سنتين فقط في يناير السابق له. ووفقاً للبيانات، فإن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف أقل عدد وظائف في 17 شهراً مع تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 3.8% بنهاية فبراير الماضي.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو أمس بنسبة 0.3% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1228 دولار.