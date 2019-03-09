اليورو والكرونة يتراجعان إلى أدنى مستوى في عام

تراجعت العملة الأوروبية اليورو والكرونة السويدية قرب أدنى مستويات في سنوات، أمس، تحت ضغط إشارات من البنك المركزي الأوروبي على عدم تشديد السياسة النقدية ومع استعداد المتعاملين لتقلبات جديدة قبيل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

وسجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً أمس إلى 1.1209 دولار بعد أن هبط 1 % يوم الخميس ليلامس أدنى مستوى منذ يونيو 2017 عند 1.1176 دولار. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى أسوأ هبوط أسبوعي في أكثر من عام بانخفاض يصل إلى 1.5 %. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات كبرى، قليلاً إلى 97.515.

وانخفض الدولار 0.5 % إلى 111.065 يناً، مواصلاً الخسائر التي مُني بها في الأسواق الخارجية وسط عزوف عن المخاطرة في الأسواق الأوسع نطاقاً. لندن - رويترز