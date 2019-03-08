السعودية تنفي وجود أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص

المصدر: وكالات

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية اليوم الجمعة إنها لا تخطط حاليا لزيادة الزكاة في القطاع الخاص.

وقال بيان صادر عن الهيئة "تود الهيئة أن توضح للعموم عدم وجود أي خطط حاليا لزيادة الزكاة في القطاع الخاص".

وأضافت أنها بدأت "استطلاع آراء العموم وأخذ مرئياتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة... وقد تفاعل معها جميع الأطراف ذات العلاقة بشكل إيجابي وأبدوا ملاحظاتهم حيالها، واستقبلت الهيئة تلك الملاحظات وأخذتها بعين الاهتمام".

أضافت أنها أبرمت تسويات مع عدد من المؤسسات المالية وغيرها بشأن "مواقفها الزكوية المعلقة".