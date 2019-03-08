السعودية تعلن اكتشافات كبيرة من الغاز بالبحر الأحمر

المصدر: الرياض ــ د ب أ

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، أمس، اكتشاف كميات كبيرة من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن أرامكو السعودية بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين، وذلك بعد التأكد من دراسة الجدوى الاستثمارية من هذا المشروع.

وأوضح الفالح، في تصريحات له خلال تفقده مشروعات مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، أن كميات النفط في البحر الأحمر قليلة، ومكلفة في عمليات الإنتاج التي تتراوح بين 30- 40 دولاراً، نظراً لوجوده في مناطق عميقة في قاع البحر ما بين عمق 1200- 1500 متر.