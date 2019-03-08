48 شركة تنتقل لألمانيا بسبب «البريكست»

المصدر: برلين - رويترز

تلقت الجهات التنظيمية في ألمانيا 48 طلباً خلال الأشهر الأخيرة من شركات مالية تسعى للانتقال إلى برلين في أعقاب قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقالت المدير التنفيذي في هيئة الرقابة المالية الفيدرالية «بافين»: إنه لا يزال في الإمكان تلقي المزيد من الطلبات.

وأضافت «إليزابيث روجيلي» أنه لا تزال هناك شركات تتعامل الآن فقط مع هذه المسألة.

وتسعى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى تعديل الصفقة مع الاتحاد الأوروبي عبر تأمين مزيد من التنازلات من قبل الجانب الأوروبي من أجل الفوز بتأييد البرلمان على الصفقة.