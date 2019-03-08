«هواوي» تقاضي أمريكا

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية إنها أقامت دعوى ضد الحكومة الأمريكية بسبب جزء من مشروع قانون للدفاع أقر العام الماضي ويفرض قيوداً على تعاملاتها في الولايات المتحدة.

وقالت هواوي إنها أقامت دعوى أمام محكمة أمريكية في تكساس للطعن على إضافتها إلى قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، مضيفة أن القيود التي تستهدفها غير دستورية.

وقال جيو بينغ الذي يترأس شركة هواوي حالياً وفقاً لنظام التناوب في بيان الكونغرس الأمريكي فشل مراراً في تقديم أي أدلة تدعم قيوده على منتجات هواوي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إقناع حلفائها بمنع التعامل مع هواوي زاعمة بوجود مخاطر تتعلق بالتجسس. ونفت هواوي مراراً هذه الادعاءات.