"نفط ليبيا" وشركاء يطلقون صندوقاً للتنمية حقل الشرارة

المصدر: تونس - رويترز

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس إنها ستطلق مع شركائها الأجانب الذين يديرون حقل الشرارة النفطي، صندوقاً للتنمية بقيمة 20 مليون دولار لدعم المناطق المجاورة للحقل.

وأعيد فتح الحقل الذي تبلغ طاقته 315 ألف برميل يومياً الاثنين الماضي بعد أن سيطر عليه رجال قبائل وحراس في ديسمبر مطالبين بمدفوعات وأموال للتنمية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها وقعت على الاتفاق مع مجموعة تضم عدداً من الشركاء الدوليين، المتمثلين في شركة ريبسول الإسبانية، وشركة أو.إم.في النمساوية وتوتال الفرنسية وإكوينور النرويجية لإنشاء صندوق «لدعم سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة لفائدة القاطنين في المناطق المجاورة للمواقع التي تشرف على إدارتها أكاكوس للعمليات النفطية، التابعة للمؤسسة».