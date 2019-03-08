2.9 % تراجع أرباح «دويتشه بوست» الألمانية الفصلية

المصدر: بون - د ب أ

أعلنت مجموعة خدمات البريد الألمانية «دويتشه بوست»، أمس، تراجع صافي أرباحها المجمعة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2.9 % سنوياً إلى 813 مليون يورو.

وقال «فرانك آبيل» الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية: «وفرنا لذلك الظروف اللازمة للوصول إلى أهدافنا لعام 2020، ومواصلة النمو المربح في السنوات التالية».

وتراجعت أرباح التشغيل خلال الربع الأخير من العام الماضي 4% سنوياً إلى 1.1 مليار يورو.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات المجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي 5.1 % إلى 16.9 مليار يورو، حيث ساهمت قطاعات المجموعة الأربعة في زيادة الإيرادات.

ومن المنتظر أن يوصي مجلس إدارة المجموعة ومجلس الإشراف باستمرار التوزيعات النقدية عن العام المالي الماضي عند مستوى 1.15 يورو لكل سهم، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجموعة 15 مايو المقبل.

في الوقت نفسه، تتوقع مجموعة «دويتشه بوست» زيادة أرباح التشغيل خلال العام الحالي إلى بين 3.9 و4.3 مليارات يورو، مشيرة إلى أنها تتوقع مساهمة التحسّن في الأداء والبناء الهيكلي للقطاعات الأربعة في زيادة الأرباح خلال العام.