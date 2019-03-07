مصر تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

المصدر: (د ب أ)

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري اليوم الخميس، أن قطاع البترول في بلاده حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن مصر حققت أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها في فبراير الماضي بمعدل 8ر1 مليون برميل مكافئ في اليوم.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ، بأن الملا أوضح عقب اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن قطاع البترول حقق كذلك أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وإنه وصل إلى أعلى معدل استثمارات خلال الأربع السنوات الماضية بحوالي 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.

وأشار الملا أيضاً إلى نجاح القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية دون انقطاع، عن طريق تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومعامل التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز.

وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع شهد في ذات السياق التطرق إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال الإصلاحات التي تم إدخالها على سوق الغاز، فضلاً عن التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى التعاون في هذا الخصوص مع عدد من الدول والكيانات الاستراتيجية المجاورة كالاتحاد الأوروبي وقبرص واليونان والأردن ودول شرق البحر المتوسط بشكلٍ عام.

