تخفيضات «أوبك» تصعد بالنفط قرب 66 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف لتقترب من 66 دولاراً أمس مع موازنة السوق بين جهود تقودها «أوبك» لتقليل الإمدادات وإعادة تشغيل أكبر حقل نفط في ليبيا مع توقعات بانخفاض الطلب.

وساعدت تخفيضات الإمدادات من «أوبك» وحلفائها في زيادة سعر خام برنت 20 % هذا العام وقال وزير الطاقة الروسي إن روسيا تعتزم تسريع تخفيضات إنتاجها هذا الشهر.

وخلال التعاملات ارتفع خام برنت القياسي العالمي 8 سنتات إلى 65.75 دولاراً وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً لصل إلى 56.82 دولاراً.

وقال أولي هانسن من بنك ساكسو «يبدو أن السعودية وروسيا ستسعدان بسعر خام بين 60 و70 دولاراً لما تبقى من العام الجاري».

وقال كومرتس بنك في تقرير «هذا سيزيد إنتاج ليبيا النفطي، وبالتالي «أوبك»، أكثر من 300 ألف برميل يومياً.. ومن ثم فإن سوق النفط ستعود إلى تخمة معروض طفيفة ما لم يُخفض الإنتاج أكثر أو تحدث تعطيلات مفاجئة في أماكن أخرى».