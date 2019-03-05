باكستان تعيد فتح المجال الجوي بالكامل

المصدر: إسلام أباد- أ ف ب

أعادت باكستان فتح مجالها الجوي بشكل كامل، أمس، وفق ما أفادت السلطات بعد أيام من إغلاقه أمام حركة الطيران، ما ترك الآلاف عالقين في أنحاء العالم في ظل تفاقم التوترات مع الهند. وقالت متحدثة باسم هيئة الطيران المدني لفرانس برس، الاثنين، إنه «أعيد تشغيل جميع مطارات باكستان وفتح المجال الجوي».

وعطّل إغلاق المجال الجوي مسارات جوية رئيسية بين أوروبا وجنوب آسيا، وسط تنامي الغضب في أوساط الركاب الذين علقوا في المطارات حول العالم. وبدأت باكستان منذ الجمعة إعادة فتح مجالها الجوي بشكل «تدريجي»، إذ سمح للرحلات الوصول إلى ومغادرة المدن الرئيسية.