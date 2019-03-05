ترجيح تمديد اتفاق أوبك في يونيو

المصدر: دبي- رويترز

قالت ثلاثة مصادر في أوبك، إن من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار، بخصوص سياسة الإنتاج في اجتماع أبريل، إذ إنه سيكون من السابق جداً لأوانه، تكوين صورة واضحة لتأثير خفضهم للإمدادات على السوق بحلول ذلك الوقت.

وقالت المصادر إن من المتوقع الاتفاق على سياسة الإنتاج من قبل التحالف المعروف باسم أوبك+ في يونيو، وإن مد الاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن، لكن ذلك سيعتمد بشكل كبير على مدى تأثير العقوبات الأمريكية، على كل من إيران وفنزويلا العضوين في أوبك.

ارتفعت أسعار النفط مع صدور بيانات أشارت إلى تراجع أنشطة التنقيب في أمريكا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.2 % إلى 56.4 دولاراً للبرميل، كما ارتفع برنت بنسبة 1.2 % إلى 65.8 دولاراً للبرميل.

كانت شركة «بيكر هيوز» قد أعلنت الجمعة، أن عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا قد تراجع خلال الأسبوع الماضي.