«إس كيه إنوفيشن» الكورية تبحث شراء 10% من «أدنوك للتكرير»

المصدر: دبي- سيد صالح

عيّنت شركة «إس كيه إنوفيشن» الكورية الجنوبية المتخصصة في مجال الطاقة والمنتجات البتروكيماوية بنك «سيتي» الأمريكي ليزوّدها بالخدمات الاستشارية المتعلقة بصفقة استحواذ محتملة.وتبحث الشركة استحواذها على حصة تبلغ نسبتها 10% في شركة «أدنوك للتكرير»، بحسب ما نشرته «بلومبيرغ» نقلاً عن صحيفة «إيكونوميك ديلي».

وذكرت أن «أدنوك» تتجه إلى بيع حصة تبلغ 10% في «أدنوك للتكرير»- وهي وحدة التكرير التابعة لها- إلى مشترٍ آسيوي، وذلك بعد أن باعت في يناير الماضي حصة بنسبة 35% في الوحدة إلى شركتين أوروبيتين، حيث باعت حصة تبلغ نسبتها 20% إلى «إيني» الإيطالية وحصة أخرى نسبتها 15% إلى «أو إم في» النمساوية.