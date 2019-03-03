ترامب يطلب من الصين إلغاء الرسوم على منتجات المزارع الأمريكية

المصدر: واشنطن ـ رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتـحدة على الفور؛ نظراً لأن المباحثات التجارية تمضي على نحو جيد ولأنه لم يفرض رسوماً جمركية نسبتها 25 بالمئة على السلع الصينية يوم الجمعة كما كان مقرراً من قبل.وقال ترامب على تويتر «طلبت من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتنا الزراعية على الفور (بما في ذلك لحوم الأبقار، إلخ..) استنادا إلى حقيقة أننا نمضي في مباحثات التجارة على نحو جيد».

ومن ناحية أخــرى أصــدر مكتب الممثل التجاري الأمــريكي إخطاراً بتأجيل زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.