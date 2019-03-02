مكاسب قوية لأسواق الأسهم العالمية

صعدت مؤشرات الأسهم العالمية، وخاصة الأمريكية، بشكل قوي أمس، ليربح «داو جونز» الصناعي نحو 120 نقطة بعد مكاسب قوية خلال فبراير.

واستفادت أسواق الأسهم الأمريكية من تراجع التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم إلى جانب تخفيف حدة التشديد النقدي في موقف الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع «داو جونز» بنسبة 0.45% إلى مستوى 26032.9 نقطة.

كما زاد «ستاندرد آند بورز 500» 0.45% إلى 2797.03 نقاط، وزاد «ناسداك» 0.4% إلى 7559.8 نقطة. وارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى 374 نقطة، وربحت جميع البورصات والقطاعات في المنطقة، باستثناء قطاع الاتصالات الذي انخفض مؤشره 0.8 %

. ارتفع مؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر. وارتفع الدولار، أمس مسجلاً أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين. لندن - رويترز