430 رجل أعمال يخرجون من نادي «المليارديرات»

المصدر: بكين- وكالات

تراجعت ثروات أغنياء العالم بنحو تريليون دولار في 2018، وفقا لتقرير معهد «هورون» الذي يتخذ من الصين مقراً له.

وحسب التقرير انخفض عدد المليارديرات بمقدار 224 إلى 2470 فرداً، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي، ليفقد 430 رجل أعمال لقب الملياردير. على الجانب الآخر، دخل 201 شخص جديد إلى القائمة، فيما بلغ متوسط عمر الأفراد في القائمة 64 عاماً.

واحتفظ المدير التنفيذي لـ«أمازون» جيف بيزوس بالمركز الأول بين أثرياء العالم للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ صافي ثروته 147 مليار دولار - بزيادة قدرها 24 مليار دولار عن العام السابق، ثم مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، ثم وارن بافيت مالك شركة «بيركشاير هاثاواي».