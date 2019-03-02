الأسواق الناشئة تجذب 25.6 مليار دولار رأسمالاً خارجياً في فبراير

المصدر: لندن - رويترز

أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي بأن الأسواق الناشئة جذبت 25.6 مليار دولار تدفقات أموال خارجية في فبراير بما يقل عن الحجم المسجل في يناير، لكنه يكفي لإعطاء إشارة على أن معنويات المستثمرين ما زالت إيجابية.

وقال المعهد، الذي يرصد التدفقات التي يضخها المستثمرون في الأسواق العالمية إن ما أسهم في تعزيز نظرة المستثمرين لتوقعات الأسواق الناشئة اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي صوب عدم تشديد السياسة النقدية، وانحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتبدد مشاعر القلق بشأن النمو العالمي.

وشهدت الأسواق الناشئة نقلة قوية هذا العام بعد أن تضررت في 2018، مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم الأسواق الناشئة 9.2 % منذ بداية العام. وقال المعهد في تقرير«نتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي للتدفقات في الأشهر المقبلة... بينما تقود الصين معظم التحسن في الآونة الأخيرة، فإننا نتوقع اتساع هذا النسق».

وجذبت الديون التي أصدرتها الصناديق السيادية والشركات من الاقتصادات النامية 11.8 مليار دولار من التدفقات في فبراير وذهب جزء كبير إلى آسيا وأمريكا اللاتينية. وإجمالاً تلقت أسهم الأسواق الناشئة 13.8 مليار دولار، وجذبت الصين 10.6 مليارات دولار من ذلك المبلغ.