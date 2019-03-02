ارتفاع أرباح تشغيل «مان جروب» البريطانية للاستثمار

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت مجموعة «مان جروب» البريطانية لإدارة الثروات والاستثمار أمس ارتفاع أرباحها قبل حساب الضرائب خلال العام الماضي إلى 278 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار في 2017، بفضل مكاسب بيع حصة من أسهم شركة «نيفيلا».

وبلغت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 251 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 384 مليون دولار في العام السابق.

وتراجع صافي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 913 مليون دولار مقابل 1.07 مليار دولار في 2017.

وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها الشركة الموجودة في لندن 108.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 109.1 مليارات دولار في نهاية 2017.

وأكد مجلس إدارة الشركة اعتزامه التوصية بتوزيعات نقدية للمساهمين قيمتها 5.4 سنتات لكل سهم عن الربع الأخير من العام المالي الماضي ليصل إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام الماضي ككل إلى 11.8 سنتاً لكل سهم.