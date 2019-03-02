الصين تستورد أول شحنة نفط أمريكية في 3 أشهر

أشارت مصادر تجارية وبيانات من رفينيتيف إلى أن ناقلة نفط تحمل خاماً أمريكياً فرغت أمس شحنتها في ميناء صيني، بما يمثل أول واردات خام للصين من الولايات المتحدة منذ أواخر نوفمبر.

وتسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقلص صادرات الخام الأمريكية لآسيا إلى كمية ضئيلة في النصف الثاني من العام الماضي. ولم يتم تسجيل كميات خام أمريكية متجهة إلى الصين في أكتوبر وديسمبر ويناير وفقاً للجمارك الصينية.

وتظهر البيانات أن الناقلة كارا سي، القادرة على حمل ما يصل إلى 600 ألف برميل من النفط، تفرغ شحنتها من خام إيجل فورد في ميناء تشينغداو شرقي الصين.

وإيجل فورد هو خام خفيف يتم إنتاجه من التكوينات الصخرية. سنغافورة - رويترز