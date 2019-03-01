«أوبر» تتفاوض لشراء «كريم» مقابل 3 مليارات دولار

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تجري شركة «أوبر» محادثات بلغت مرحلة متقدمة لشراء منافستها في دبي شركة «كريم»، ما يجعل شبكة «أوبر» الشرق الأوسط تتوسع توسعاً ضخماً.

وقالت بلومبرغ نقلاً عن مصادر إن الشركتين يمكن أن تعلنا تبادل النقد بالأسهم، بحيث تصل القيمة السوقية لشركة «كريم» إلى 3 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة.

ولا تزال المفاوضات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ولم يعلق ممثلون عن أي من الشركتين.

تستثمر شركة اوبر التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها في توصيل الطعام واللوجستيات والدراجات الكهربية والسيارات ذاتية القيادة، وتستعد لطرح اكتتاب أولي عام في العام الحالي.

وعقدت «اوبر» و «كريم» محادثات في يوليو الماضي من أجل دمج خدماتهما في النقل في الشرق الأوسط على أمل إنهاء منافستهما في المنطقة، حسب المصادر.

وكان تقدير القيمة السوقية لشركة «كريم» عام 2016 مليار دولار، مما يجعلها أغلى الشركات التقنية الناشئة في الشرق الأوسط.