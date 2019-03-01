«أمازون» تساعد الشركات على مواجهة السلع المقلّدة

المصدر: نيويورك- وكالات

اتخذت «أمازون» إجراءات لتوفير أداة تسمح للعلامات التجارية بحذف السلع المقلدة من على الموقع، وذلك بعدما عانت الشركة من بائعين من طرف ثالث يدرجون منتجات مزيفة.

وأوضحت الشركة، أن الأداة الذاتية الجديدة «بروجكت زيرو» ستسرّع حذف تلك المنتجات، إذ كان على العلامات التجارية في السابق الإبلاغ عن المنتجات المقلدة لهم ثم يتم إزالتها بعد تحقيق في الادعاء.

كما أطلقت خدمة تسلسل المنتج التي من شأنها السماح للعلامات التجارية بوضع رموز خاصة على منتجاتها خلال عمليات التصنيع، ثم تقوم «أمازون» بعد ذلك بعمل مسح للرموز للتأكد من صحة منتجات العلامة التجارية عند شرائها من متاجر الشركة.