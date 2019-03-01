أسهم أوروبا تهبط بقيادة شركات التعدين بعد بيانات صينية

المصدر: ميلانو (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية أمس، مع تأثر شركات التعدين بفعل بيانات مخيبة للآمال عن القطاع الصناعي في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم ومع تنامي حذر المستثمرين بشأن اتفاق تجارة محتمل بين واشنطن وبكين.

وخلال جلسة أمس هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% لينزل أكثر عن ذروة أربعة أشهر التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع. وانخفض المؤشر داكس الحساس للتجارة 0.4 % وفقد فايننشال تايمز 100 الغني بشركات السلع الأولية 0.7 %.

وتصدر التعدين خسائر القطاعات، حيث انخفض مؤشره 1.8% مع هبوط أسعار النحاس بعد أن أظهرت مسوح انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التالي في فبراير شباط. وتراجعت أسهم ريو تينتو 1.8% وبي.اتش.بي 2.2%.

واتسع نطاق الخسائر مع تردد المستثمرين في المخاطرة بعد أن قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن من السابق لأوانه التكهن بنتيجة مفاوضات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجع المؤشر نيكي الياباني مع انحسار الآمال في إحراز تقدم بمفاوضات التجارة الأمريكية الصينية وبعد بيانات أظهرت أكبر تراجع في ناتج المصانع اليابانية في عام، مما هبط بأسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وتفاقمت خسائر الأسهم اليابانية في أواخر المعاملات، مما عزاه المتعاملون إلى قيام المستثمرين بغلق مراكزهم بينما كانوا ينتظرون مزيداً من التفاصيل من القمة الأمريكية- الكورية الشمالية في فيتنام.

وأغلق نيكي منخفضاً 0.8 % ليسجل المؤشر القياسي 21385.16 نقطة.