توترات الهند وباكستان تضرب مؤشرات الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

سيطرت حالة من الارتباك على مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس، وتضررت المعنويات من تصاعد التوترات بين الهند وباكستان.

وتراجعت مؤشرات «وول ستريت» عند الفتح منخفضة، مع انطلاق لقاء قمة نووية بين رئيسي أمريكا وكوريا الشمالية، كما انخفضت أسهم أوروبا، لتنهي موجة من الصعود استمرت 3 أيام، فيما ارتفعت الأسهم اليابانية بفضل الأسهم الدفاعية.

وانخفضت الأسهم الأمريكية هامشياً، في مستهل التعاملات مع متابعة الأسواق لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» أمام الكونغرس لليوم الثاني على التوالي حيث أعاد التأكيد على أن المجلس سيتوخى الصبر في رفع أسعار الفائدة.

وتعرضت «وول ستريت» للضغط، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان، بسبب منطقة كشمير، كما تضررت من ارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة 12.8 %، إلى 79.5 مليار دولار في ديسمبر.

وهبط مؤشر داو جونز 0.24 % وستاندرد آند بورز 0.23 % ونزل ناسداك 0.30 %.

وانخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة فيما هوي سهم إير فرانس- كيه.إل.إم، بعد أنباء عن عزم حكومة هولندا رفع حصتها في شركة الطيران. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 % خلال التعاملات.

وتخلف مؤشر فايننشال تايمز عن السوق الأوسع، في الوقت الذي يحوم فيه الاسترليني قرب أعلى مستوى في 5 أشهر مقابل الدولار، وسط آمال جديدة بتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، حيث اشترى المستثمرون في الأسهم الدفاعية وصعد نيكاي 0.5 %.