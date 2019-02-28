مقاومة «أوبك» لضغوط ترامب تصعد بالنفط

المصدر: لندن - رويترز

صعد النفط للجلسة الثانية أمس مدعوماً بتراجع مخزونات الخام الأمريكي وبعد أن بدت السعودية رافضة لضغوط الرئيس ترامب على «أوبك» للحيلولة دون زيادات أشد في الأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «أوبك» وحلفاءها «يأخذون الأمور ببساطة» رداً على تغريدة ترامب دعا فيها المنظمة لتخفيف قيودها على إنتاج الخام.وارتفع سعر النفط نحو الربع منذ بداية العام الجاري بعد اتفاق «أوبك»ومنتجين آخرين مثل روسيا على خفض الإنتاج لتحاشي تنامي الفائض.

وخلال التعاملات ارتفعت عقود خام برنت الآجلة 91 سنتاً إلى 66.12 دولاراً وزادت عقود الخام الأمريكي 1.13 دولار إلى 56.63 دولاراً.