«غلوبل» تحقق 4.6 ملايين دينار كويتي أرباحاً صافية في 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) لإدارة الأصول والاستثمارات المصرفية أمس نتائجه المالية للعام 2018 المنتهي في 31 ديسمبر 2018 حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 4.6 ملايين دينار كويتي (15.2 مليون دولار أمريكي) مقابل 2.5 مليون دينار كويتي (8.3 ملايين دولار أمريكي) في العام 2017. وبلغ إجمالي الإيرادات 14.2 مليون دينار كويتي (46.7 مليون دولار) فيما بلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات، والتي تمثل 67.5% من إجمالي الإيرادات، 9.6 ملايين دينار كويتي (31.6 مليون دولار أمريكي).

ومثل العام 2018، الذي صادف ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيس غلوبل، نقطة تحول رئيسية في مستقبل الشركة من خلال استحواذ مساهم استراتيجي على حصة الأغلبية في رأس المال.