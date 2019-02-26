«جولدمان ساكس» يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل

المصدر: دبي - البيان

توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي ارتفاعاً في أسعار النفط العالمية في العام الحالي ليصل إلى 70-75 دولاراً للبرميل.

وقال البنك في تقرير أمس، إن تراجع إنتاج النفط الخام من جانب دول منتجة كبرى، يدعم توقعاتها لمستقبل متفائل لأسعار وأسواق النفط الخام.

وأضاف تقرير البنك الأمريكي أن تراجع الإنتاج أدى إلى نقص في المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية، وبالتالي قد يصل سعر الخام خلال العام الحالي بين 70 - 75 دولاراً للبرميل. وكانت توقعات سابقة للبنك أشارت إلى أن أسعار النفط قد تكون 67 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام الحالي.

ويعود نقص المعروض إلى اتفاق خفض إنتاج النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، بين دول «أوبك» ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا في مطلع العام الحالي ويستمر 6 شهور.