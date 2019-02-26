ترامب يطالب أوبك بـ «الاسترخاء»

المصدر: نيويورك - وكالات

انخفضت أسعار النفط أمس مرتدة عن مكاسب مبكرة بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجي أوبك إلى «الاسترخاء» باعتبار أن الأسعار مرتفعة أكثر مما ينبغي.

وكتب ترامب في تغريدة: «أسعار النفط ترتفع كثيراً. أتمنى على أوبك أن تحافظ على الهدوء، لا يمكن للعالم تحمل زيادة في الأسعار».

وكان ترامب انتقد سابقاً أوبك لجهودها في الحفاظ على أسعار النفط مرتفعة.

وسجلت أسعار النفط التي كانت متوازنة لدى بدء التداولات، تراجعاً.

وانخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم أبريل إلى 66 دولاراً في لندن بعد خسارته 1.11 دولار بالمقارنة مع سعر الإغلاق الجمعة.

وفي المبادلات الإلكترونية في نيويورك، انخفض سعر برميل النفط الخفيف تسليم أبريل 92 سنتاً إلى 56.34 دولاراً.