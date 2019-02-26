ترامب «يريح» الأسواق العالمية بتأجيل فرض رسوم جمركية

المصدر: نيويورك - رويترز

سجلت الأسواق العالمية صعوداً لافتاً مدعومة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيؤجل زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية، وكان أبرز المستفيدين بورصة شنغهاي التي قفزت 5% واليوان الذي وصل إلى أعلى ذروة خلال 7 أشهر.

وكان ترامب يعتزم زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه قال إنه سيؤجل موعداً نهائياً يحل في الأول من مارس بعد أن أحرزت المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين تقدماً كبيراً.

وفتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة بقيادة الأسهم الصناعية وأسهم قطاع التكنولوجيا بدعم من آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد تصريحات ترامب، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 94 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 57 نقطة. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر للسبب ذاته.

وقفز مؤشر بورصة شنغهاي بأكثر من 5% وهو الارتفاع الأكبر بين الأسواق العالمية، كما لامس اليوان الصيني أعلى مستوى له في سبعة أشهر، حيث زاد في الأسواق الخارجية إلى 6.6737 يوانات للدولار ليلامس أقوى مستوياته منذ منتصف يوليو.