تقدم نحو إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

المصدر: واشنطن - رويترز

التقى مفاوضون أمريكيون وصينيون لليوم الخامس على التوالي مع سعي الجانبين للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من مارس والحيلولة دون مزيد من التصعيد في حربهما التجارية. واستمرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم مطلع الأسبوع بعد أن أعلن الجانبان تحقيق تقدم في الحد من نقاط الخلاف بينهما.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة جيدة للغاية لإبرام اتفاق، وإنه عازم على تمديد موعد نهائي لفرض رسوم جمركية يحل في الأول من مارس والالتقاء قريباً بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وسيكون معنى تمديد الموعد النهائي تعليق زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% حالياً.