القضاء يعيد تشغيل «أوبر» و«كريم» في مصر

المصدر: دبي - سيد صالح

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر أمس حكماً يسمح لشركتي «أوبر» الأمريكية و«كريم» الإماراتية بالعمل داخل البلاد، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية المصرية.

وبذلك، يلغي هذا الحكم حكماً سابقاً كانت محكمة مصرية أقل درجة قد أصدرته العام الماضي يقضي بحظر تشغيل عمليات الشركتين المتخصصتين في خدمات النقل الخاص المطلوبة عبر الهواتف الذكية داخل مصر.

وصَدَرَ حُكم العام الماضي بناءً على دعوى أقامها عدد من قائدي سيارات الأجرة في مصر ضد «أوبر» و«كريم»، ويطالبون فيها بوقف أنشطة الشركتين في البلاد بحجة أنهما تخالفان قوانين المرور المصرية بتشغيل السيارات الخاصة لأغراض تجارية.

وقبلت المحكمة الأقل درجة الدعوى العام الماضي. وبناءً عليه، علقت «أوبر» و«كريم» أنشطتهما في مصر بصفة مؤقتة انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر لصالحهما أمس وألغى حُكم العام الماضي.