ارتفاع الأسهم الأمريكية و«داو جونز» يخترق مستوى 26 ألف نقطة

المصدر: عواصم ـ رويترز

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، واخترق مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت مستوى 26 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 9 نوفمبر 2018.

وانتعشت الأسهم العالمية و«وول ستريت» بفضل آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد "ستاندرد آند بورز" 500 0.21% و"ناسداك" 0.29%.

وأغلقت المؤشرات الرئيسة في سوق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف.

وارتفع "ستوكس 600" الأوروبي و"داكس" الألماني 0.2% و0.3% على الترتيب.

وأنهى «نيكاي» الياباني موجة أرباح استمرت على مدى 4 جلسات متتالية.

وانخفض المؤشر القياسي 0.2% بينما حقق مكسباً بلغ 2.5% للأسبوع. وانخفض "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1609.52 نقاط.