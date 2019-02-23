ارتفاع الأسهم الأمريكية و«داو جونز» يخترق مستوى 26 ألف نقطة

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، واخترق مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت مستوى 26 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 9 نوفمبر 2018.
وانتعشت الأسهم العالمية و«وول ستريت» بفضل آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد "ستاندرد آند بورز" 500 0.21% و"ناسداك" 0.29%.
وأغلقت المؤشرات الرئيسة في سوق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف.
وارتفع "ستوكس 600" الأوروبي و"داكس" الألماني 0.2% و0.3% على الترتيب.
وأنهى «نيكاي» الياباني موجة أرباح استمرت على مدى 4 جلسات متتالية.
وانخفض المؤشر القياسي 0.2% بينما حقق مكسباً بلغ 2.5% للأسبوع. وانخفض "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1609.52 نقاط.