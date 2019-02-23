النفط والذهب يواصلان تحقيق المكاسب

المصدر: (رويترز)

لامست أسعار الذهب اليوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني وسجلت مكاسب لثاني أسبوع على التوالي بدعم من آمال بأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستسفر قريبا عن اتفاق، رغم أن مستوى قياسيا جديدا لإنتاج الخام الأمريكي كبح المكاسب.

ووصلت عقود مزيج برنت أثناء الجلسة إلى 67.73 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها في 2019، قبل أن تتراجع عن مكاسبها لتنهي جلسة التداول منخفضة خمسة سنتات عند 67.12 دولارا للبرميل.

وينهي خام القياس العالمي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2 في المئة.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 30 سنتا لتبلغ عند التسوية 57.26 دولارا للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 57.81 دولارا، وهو أيضا أعلى مستوى لها للعام.

وعلى مدار الأسبوع قفز الخام الأمريكي 3 في المئة وسجل أعلى سعر عند التسوية في 2019.

وتقلصت مكاسب النفط بفعل وصول إنتاج الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي مرتفع عند 12 مليون برميل يوميا وزيادة الصادرات.