شطب أصول يكبّد «كرافت هايز» 16 مليار دولار

المصدر: نيويورك - رويترز

هوت أسهم كرافت هايز إلى مستوى قياسي منخفض بضغط أنباء سيئة ترتكز بشكل أساسي على شطب أصول قيمتها عدة مليارات من الدولارات ما تسبب في تساؤلات طرحها المستثمرون بشأن ما إذا كانت تخفيضات صارمة للتكاليف جاءت على حساب خسارة قيمة علامتيها التجاريتين الشهيرتين كرافت وأوسكار ماير.

ويتباطأ نمو كرافت مع تغير أذواق المستهلكين الذين يعزفون عن العلامات القديمة لصالح منتجات جديدة عصرية. وهبطت أسهم الشركة 27 % إلى 35.85 دولاراً في بداية جلسة التداول أمس وهو ما يمحو نحو 16 مليار دولار من قيمتها السوقية. وتكافح كرافت هاينز التي تسيطر عليها ثري جي كابيتال البرازيلية وبركشاير هاثاوي ارتفاع التكاليف.