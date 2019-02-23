«باريك جولد» نحو صفقة استحواذ بـ19 مليار دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

تدرس شركة «باريك جولد كورب» ثاني أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم، التقدم بعرض للاستحواذ على شركة «نيو ماونت ماينينج كورب» للتعدين، في الوقت الذي تبحث فيه «باريك جولد» الكندية عن وسائل لتعزيز الإنتاج، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر أن «باريك جولد» تبحث منذ فترة جدوى التقدم بعرض للاستحواذ على «نيو ماونت».

ومن بين الاحتمالات المطروحة أن تتفق «باريك» مع شريك ثانٍ، مثل شركة «نيو كريست ماينينج»، على التقدم بصفقة مشتركة للاستحواذ على «نيو ماونت».

وتقدر القيمة السوقية لشركة «نيو ماونت» ومقرها مدينة جرين وود فيلادج بولاية كولورادو الأمريكية، بقرابة 19 مليار دولار.