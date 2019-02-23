ألمانيا تدعو لموقف أوروبي موحّد في مفاوضات التجارة مع واشنطن

المصدر: بوخارست ــ د ب أ

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصلت إلى «مرحلة حرجة وحاسمة».

وقال ألتماير أمس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موفقاً موحداً يبرهن على قدراته التجارية، موضحاً أن زيادة الجمارك على السيارات ستكون خطوة غير سليمة تماماً وستضر بالاقتصاد العالمي، لذلك يتعين خفض الجمارك على السيارات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإلغاؤها بالكامل.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قدمت تقييماً للرئيس ترامب حول ما إذا كانت واردات السيارات وقطع غيارها تضر بالأمن القومي للبلاد وإذا تبنت الوزارة وجهة النظر هذه في التقييم، فمن الممكن أن يتخذ ترامب قراراً في غضون 90 يوماً بشأن فرض جمارك خاصة على واردات السيارات.