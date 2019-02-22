الذهب يهبط من أعلى مستوى في 10 أشهر

المصدر: وكالات

تراجع الذهب اليوم الخميس من أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة مع تعرضه لضغوط من إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يتبنى موقفا ينزع إلى تيسير السياسة النقدية مثلما كان متوقعا في السابق، ومع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح.

وتراجع البلاديوم من مستوى قياسي مرتفع.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1322.61 دولارا للأوقية (الأونصة) في نهاية الجلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل في الجلسة السابقة 1346.73 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع عشر من أبريل الماضي.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب حوالي 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1327.80 دولارا للأوقية.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، في محضر اجتماعه الأحدث في يناير، إن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الأمريكية مازالا قويين، مما شجع على توقع رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام بعد ثلاث زيادات في العام الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1469.00 دولارا للأوقية بعد أن تخطى لفترة وجيزة حاجز 1500 دولار للمرة الأولى في جلسة الأربعاء بفعل مشاكل المعروض في السوق.

وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 818.50 دولارا للأوقية، في حين هبطت الفضة 1.4 بالمئة إلى 15.81 دولارا للأوقية.