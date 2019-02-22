50 تريليون دولار الدين السيادي العالمي

المصدر: لندن - رويترز

توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أمس، قفزة جديدة في اقتراض الحكومات سترفع جبل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.

وتتوقع الوكالة، أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليونات دولار هذا العام، بزيادة 3.2 % عن 2018.

وقال كارين فارتابيتوف المحلل لدى ستاندرد آند بورز: «نحو 70 %، أو 5.5 تريليونات دولار، من إجمالي الدين السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحل استحقاقه، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات».

وارتفاع الدين السيادي إلى 50 تريليون دولار ينطوي على زيادة ستة بالمئة عن العام الماضي، ويرجع جزئياً إلى تقلبات أسعار الصرف.