مصر تبيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار

المصدر: القاهرة ـ رويترز

قالت وزارة المالية المصرية في بيان أمس إن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لأجل 5 و10 و30 عاماً، وبعائد 6.2 بالمئة 7.6 بالمئة و8.7 بالمئة على الترتيب، على أن توجه الحصيلة لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية لوكالة رويترز إن أسعار العائد على السندات الجديدة «جيدة جداً» وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها.

وتبلغ أسعار العوائد السائدة بالسوق الثانوية على السندات ذات أجل الخمس سنوات ما بين 6.30 و6.40 بالمئة ولأجل عشر سنوات 7.6 بالمئة ولأجل 30 عاماً 8.8 بالمئة، وفقاً لكجوك.

وأضاف نائب الوزير «أغلب الطلبات على السندات الجديدة كانت لآجال 10 و30 عاماً».